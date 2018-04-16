محكمة تركية تقضي باستمرار حجز قس أمريكي انتظارا لمحاكمته

ذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية أن محكمة تركية قررت يوم الاثنين استمرار حجز قس أمريكي انتظارا لمحاكمته في تهم الارتباط بحركة تتهمها الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري في تركيا في العام 2016.
وبدأت المحكمة الاستماع إلى الاتهامات الموجهة إلى القس أندرو برانسون، وهو من ولاية نورث كارولاينا.
ويواجه اندرو برنسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من عقدين اتهامات بمساعدة الحركة، وقد يعاقب بالسجن 35 عاما في حال إدانته.
وقالت المحطة إن الجلسة المقبلة ستعقد في السابع من مايو أيار المقبل.
ودعت واشنطن من قبل إلى إطلاق سراح برانسون فيما أشار إردوغان العام الماضي إلى أن مصيره يمكن أن يرتبط بمصير رجل الدين التركي المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي سعت أنقرة مرارا لتسلمه من الولايات المتحدة ليواجه اتهامات تتعلق بتدبير الانقلاب. ونفى غولن أي صلة له بالانقلاب.
وتظهر عريضة اتهام القس التي اطلعت عليها رويترز أنه متهم بالتعاون مع شبكة غولن ومع حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
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وقال مسؤول أمريكي في مجال الحريات الدينية الدولية يوم الاثنين إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا ستتعرض لضغوط على الأرجح طالما ظل قس أمريكي في السجن.
وقال سام براونباك السفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية الدولية للصحفيين أثناء استراحة للمحاكمة "تحرص الولايات المتحدة بشدة على علاقتنا مع تركيا".
وأضاف "ستواجه هذه العلاقة صعوبة في التحرك إلى الأمام طالما ظل أندرو برانسون حبيسا".