محكمة تركية تقضي باستمرار حجز قس أمريكي انتظارا لمحاكمته

ذكرت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية أن محكمة تركية قررت يوم الاثنين استمرار حجز قس أمريكي انتظارا لمحاكمته في تهم الارتباط بحركة تتهمها الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري في تركيا في العام 2016.

وبدأت المحكمة الاستماع إلى الاتهامات الموجهة إلى القس أندرو برانسون، وهو من ولاية نورث كارولاينا.