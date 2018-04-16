من هو الرئيس الذي انتخب بأعلى نسبة من الأصوات في قارة أوروبا؟

في السجلات على الأقل هو واحد من أكثر الرؤساء شعبية في أوروبا، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فاز في الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع المنصرم بنسبة 86.1 من الأصوات.
انتخاب علييف لمنصب الرئيس أثار جدلا كبير بسبب التحذيرات التي شبت هذه الانتخابات ما أدى إلى حملة مقاطعة واسعة من طرف المعارضة التي انتقدت القوانين القائمة على الحد من الحقوق وتضييق الحريات.
انتصاره الساحق دفع بنا في قناة "يورونيوز" إلى النظر في نسبة فوزه هذه ومقارنتها مع رؤساء دول آخرين حول المنطقة.
اهتمامنا في القناة شمل فقط الرؤساء المنتخبين من طرف الشعب واستبعدنا أولئك الذين اختارهم النواب وغيرهم من الممثلين المنتخبين، تماما كما هو الحال في كل من المجر وإيطاليا وألمانيا.
هذه المقارنة استثنت أيضا الدول ذات الأنظمة الملكية التي يعتبر فيها الملك رئيس الدولة مثل المملكة المتحدة وهولندا والدنمارك والبوسنة والهرسك بسبب تعقيد نظامها.
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احتل الرئيس الكازاخستاني نورسلطان نزارباييف مقدمة قائمة تحليلنا حيث حصل على نسبة تصويت كبيرة بلغت 97.8 بالمئة تبعه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في المركز الثاني وكل من ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات الرئاسية المنظمة في العام 2015 في كازاخستان بسبب ما وصفته بغياب معارضة ذات مصداقية، زيادة على ذلك المؤشرات التي تم التوصل إليها والمتعلقة بحشو صناديق الاقتراع.
كما نشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مخاوف بشأن استطلاعات الرأي في كل من روسيا وروسيا البيضاء.
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حل في المركز الخامس بعد فوزه بنسبة 66.1 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في البلاد العام الماضي.
مركز ماكرون الخامس يغالط نوعا ما هذا الترتيب لأنه حصل على هذه النسبة في الجولة الثانية فقط.
مجموع الأصوات التي تحصل عليها إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى بلغت 24.01 بالمئة.
فرنسا وكغيرها من البلدان تملك قائمة من المرشحين تتنافس ضد بعضها البعض في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وفي حالة عدم تحصل أي مرشح على حصة تصويت تتعدى نسبة الخمسين بالمئة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية بين المرشحين اللذين تحصلا على أكبر النسب في الدور الأول.
أي من الرؤساء في أوروبا تم انتخابهم بأكبر نسبة من الأصوات؟