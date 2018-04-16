من هو الرئيس الذي انتخب بأعلى نسبة من الأصوات في قارة أوروبا؟

في السجلات على الأقل هو واحد من أكثر الرؤساء شعبية في أوروبا، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فاز في الانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع المنصرم بنسبة 86.1 من الأصوات.

انتخاب علييف لمنصب الرئيس أثار جدلا كبير بسبب التحذيرات التي شبت هذه الانتخابات ما أدى إلى حملة مقاطعة واسعة من طرف المعارضة التي انتقدت القوانين القائمة على الحد من الحقوق وتضييق الحريات.

انتصاره الساحق دفع بنا في قناة "يورونيوز" إلى النظر في نسبة فوزه هذه ومقارنتها مع رؤساء دول آخرين حول المنطقة.

اهتمامنا في القناة شمل فقط الرؤساء المنتخبين من طرف الشعب واستبعدنا أولئك الذين اختارهم النواب وغيرهم من الممثلين المنتخبين، تماما كما هو الحال في كل من المجر وإيطاليا وألمانيا.

هذه المقارنة استثنت أيضا الدول ذات الأنظمة الملكية التي يعتبر فيها الملك رئيس الدولة مثل المملكة المتحدة وهولندا والدنمارك والبوسنة والهرسك بسبب تعقيد نظامها.