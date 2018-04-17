تمثل مدينة ستراسبورغ التي بها يوجد البرلمان الأوروبي مكانا تتخذ فيه أوروبا قرارات حاسمة بشأن مستقبلها وخططها السياسية والاقتصادية . هنا ياتي صناع القرار للتشاور و التحدث بشأن مشاريع تؤيد أوروبا أو تناهضها حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء هذه المرة إلى ستراسبورغ تحذوه فكرة ظل يدافع عنها دفاعا مستميتا و هي البحث عن مزيد من التكامل الأوروبي.
كيف يتم إصلاح أوروبا من الداخل؟
كيف يتم إصلاح أوروبا من الداخل؟
Point of view
لو ضربنا مثالا بالبريكسيت،فإن الشريحة التي تصوت بشكل كبير في أوروبا هي شريحة الشباب،فمن الواضح جدا إذا،أن المشروع الأوروبي لا يجذب كثيرين ذلك أن مقتضيات الأمر تتطلب تفسيره،لكننا نرى فعلا أن ثمة جيلا من الشباب يشكل لبنة في بناء الصرح،وأن هؤلاء الشباب هم من يقع على عاتقهم أن يقودوا أوروبا و ينقلوا أفطالب في كلية العلوم السياسية بستراسبورغ
التقينا بطلاب بجامعة ستراسبورغ وطرحنا عليهم الأسئلة التالية،كيف يمكن إحداث إصلاح داخل الاتحاد الأوروبي بحيث يتكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية؟
شارل تيستارد ،طالب في كلية العلوم السياسية -ستراسبورغ
ما يمكن أن نتوقعه من رئيس الجمهورية الفرنسية هو أن يقول كفوا عن القول إن أوروبا 2018 لا تعمل بالشكل اللائق و ليست مثالية،الشباب الفرنسي هو الوريث المباشر لهذا البناء الأوروبي ..تحركوا إذن.
هل إن ماكرون،وهو أحد أصغر قادة الاتحاد الأوروبي في السلطة هو الشخص الذي يقود مسار الإصلاح هذا؟
أرنو فيبراي، طالب في كلية العلوم السياسية-جامعة ستراسبورغ
اعتقد أن ماكرون يمثل صوتا جيدا وصوتا جيدا لا يروق لكثيرين فهو يثير موجة انتقاد داخل فرنسا لكننا بحاجة إلى أصوات أخرى أيضا
كيف يمكن إشراك الشباب في المشروع الأوروبي ، خاصة عندمايتعلق الأمر بانتخابات أوروبية في 2019؟
إدوار بايلهاش،طالب في كلية العلوم السياسية بستراسبورغ
لو ضربنا مثالا بالبريكسيت،فإن الشريحة التي تصوت بشكل كبير في أوروبا هي شريحة الشباب،فمن الواضح جدا إذا،أن المشروع الأوروبي لا يجذب كثيرين ذلك أن مقتضيات الأمر تتطلب تفسيره،لكننا نرى فعلا أن ثمة جيلا من الشباب يشكل لبنة في بناء الصرح،وأن هؤلاء الشباب هم من يقع على عاتقهم أن يقودوا أوروبا و ينقلوا أفكارهم إلى الأجيال اللاحقة.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الاتحاد الأوروبي لأن يسيروا على خطاه في تدشين حوار عام بشأن مستقبل أوروبا وقال إن التكتل بحاجة لإصلاحات لتعزيز ما قال إنها "السيادة الأوروبية" في العالم.