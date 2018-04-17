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ألمانيا

طفلٌ وعالمُ آثار يكتشفان كنزاً لملك دانماركي في ألمانيا

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طفلٌ وعالمُ آثار يكتشفان كنزاً لملك دانماركي في ألمانيا

طفلٌ وعالمُ آثار يكتشفان كنزاً لملك دانماركي في ألمانيا
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اكتشف طفلٌ وعالمُ آثار في ألمانيا كنزاً يُعتقد أنه يعود للملك الدانماركي هارالد بلوتوث الذي عاش في القرن العاشر وأدخل المسيحية إلى بلاده.

وكان رينيه شوين وتلميذه لوكا مالاشيتشينتشكو (13 عاماً) يبحثان عن الكنز باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن في كانون الثاني/يناير في جزيرة روغن الألمانية في بحر البلطيق، حيث عثرا في البداية على عملة فضية واحدة في حقل بالقرب من قرية شابرود بولاية مكلنبورغ ثم تدخلت مصلحة الآثار في الولاية واكتشفت الكنز بالكامل نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال علماء آثار إن نحو 600 قطعة نقدية مزخرفة تم اكتشافها بالإضافة إلى قلادات ولؤلؤ ودبابيس وحلق، ومواد أخرى تعود على الأرجح لعصر هارالد غورمسون، المعروف باسم هاري بلوتوث.

وكان غورمسون ملكا، على ما يعرف الآن بدولة الدنمارك، وشمال ألمانيا، وجنوب السويد، وأجزاء من النرويج.

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وقال خبير الآثار مايكل شيرين لوكالة الأنباء الألمانية: "هذا الكنز هو أكبر اكتشاف لعملات بلوتوث في منطقة بحر البلطيق الجنوبية ومن ثم فهو ذو أهمية كبيرة".

يذكر أن الملك هاري جورمسون، اشتهر بشجاعته الفائقة وقوته التي مكّنته من بسط سيطرته على مساحات شاسعة في شمال غرب القارة الأوروبية.