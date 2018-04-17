شاهد: مظاهرات في أرمينيا ضد ترشيح سركسيان لرئاسة الحكومة
أكدت المعارضة الأرمنية أن ثلاثين من أنصارها اعتقلوا يوم الثلاثاء أثناء قيام الشرطة بتفريق مظاهرة ضد تصويت البرلمان على ترشيح رئيس الجمهورية السابق سيرج سركيسيان لمنصب رئيس الوزراء.
وكان نحو ستة آلاف شخص احتشدوا في العاصمة الأرمينية يريفان أمس الاثنين احتجاجا على ما تقول المعارضة إنه استيلاء على السلطة من جانب الرئيس السابق سيرج سركسيان، وأُصيب عدة أشخاص في اشتباكات مع الشرطة.
ونظم المئات من نشطاء المعارضة تجمعات حاشدة في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على حملة سركسيان لتولي رئاسة الوزراء بعد تعديل الدستور الذي جرت الموافقة عليه في العام 2015 والذي ينقل سلطات الحكم من الرئيس إلى رئيس الوزراء.