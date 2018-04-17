مبالغة في تقدير عدد المهاجرين في ايطاليا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي

لكن تشير الأرقام الرسمية ليوروستات إلى أن نسبة المهاجرين في البلاد بلغت 7٪ فقط في العام الماضي.

في أوروبا، إيطاليا من الدول التي تقع على خط المواجهة حين يتعلق الأمر بالذين يصلون عن طريق البحر من إفريقيا،الأرقام كانت عبارة عن حملة انتخابية مثيرة للجدل.

بشكل عام، وجد استطلاع يوروبارومتر أن دول الاتحاد الأوروبي قد بالغت في تقدير نسبة المهاجرين بنسبة 9.5٪ في المتوسط.

الإستونيون هم الوحيدون الذين كانوا يعتقدون أن عدد المواطنين الذين ولدوا في الخارج ويعيشون في بلادهم أقل مما هو موجود في الواقع.

إيطاليا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ وإيرلندا والمملكة المتحدة وقبرص واليونان وسلوفينيا وبلجيكا وبلغاريا، دول بالغت في عدد المهاجرين الموجودين على أراضيها بنسبة 10٪ أو أكثر.

الأرقام التي صرحت بها كرواتيا والسويد هي الأكثر دقة.

استندت بيانات استطلاع يوروبارومتر إلى ردود أفعال 19.957 شخصًا ، واستبعد الاستطلاع أولئك الذين قالوا أنهم لا يعرفون نسبة المهاجرين الذين يعيشون في بلدهم.

بالنسبة للدراسة الاستقصائية، المهاجر هو الشخص المولود خارج الاتحاد الأوروبي.

الفعلي مقابل المتصور: نسبة المهاجرين في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي