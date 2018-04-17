رجل بثلاثة وجوه للمرة الأولى في تاريخ الطب

للمرة الأولى في تاريخ الطب تجرى عملية زراعة للوجه بأكمله مرة ثانية. جرى ذلك قبل ثلاثة أشهر في مستشفى جورج بومبيدو في العاصمة الفرنسية باريس. كما أعلن بيان صادر عن مستشفيات باريس الحكومية يوم الثلاثاء، وتناقلته وسائل الإعلام الفرنسية.
المريض البالغ من العمر 43 عاماً، مصاب بمرض وراثي يعرف بمرض الورم العصبي الليفي الذي أدى الى تشوه في وجهه.
في العام 2010، حصل جيروم هامون وهو اسم المريض، على وجه جديد عبر عملية جراحية تمت فيها زراعة كاملة له.
بعد ست سنوات، بدأت عوارض رفض الوجه المزروع بالظهور. وقد أخذ يتشوه مع تصلب فيه ونخر في خلاياه.
مطلع تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017، دخل هامون غرفة العمليات من أجل إزالة الوجه المزروع. أمر أجبره للبقاء بلا وجه في العناية المركزة لمدة شهرين ونصف الشهر.
منتصف كانون الثاني/يناير المنصرم، تم التعرف على واهب محتمل لوجهه. شاب متوفي وعمره 22 عاماً. عملية استئصال وجهه جرت في مستشفى تبعد مسافة 500 كلم عن باريس.
على الفور، أُدخل هامون الى غرفة العمليات لزرع وجه الواهب. واستمرت العملية 22 ساعة. براعة طبية، تطلبت سحب البلازما من أجل إزالة الأجسام المضادة لتفادي رفضها للوجه المزروع.
جيروم هامون فقد الكثير من وزنه، لكنه خرج من المستشفى لأيام قليلة وسيعود اليها قريباً للمراقبة والمزيد من الفحوصات الطبية. وفق الأطباء سيعود هامون مع وجهه الثاني الجديد الى حياته الطبيعية قريباً رغم الصعوبات في النطق والحركة التي يعاني منها في الوقت الحاضر.