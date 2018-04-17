لوحة بريشة هتلر لإحدى عشيقاته تباع في ألمانيا

بيعت لوحة زيتية لامرأة شابة، يعتقد أن أدولف هتلر رسمها خلال الحرب العالمية الأولى، في مزاد علني بمبلغ 60 ألف يورو في ألمانيا.
ويظهر في اللوحة، وهي بطول 63 سنتيمترا وعرض 48 سنتيمترا وعليها توقيع هتلر عام 1916، صورة لفتاة في محيط ريفي ترتدي وشاحاً منقوشاً تضعه على رأسها، ويظل الوشاح عينيها وخديها وجبينها، وترتدي بلوزة فضفاضة تكشف جزءاً من صدرها.
ويعتقد أن المرأة التي في اللوحة هي شارلوت لوبجوي، التي كانت إحدى عشيقات هتلر الذي يُعتقد أنه قابل تلك المرأة الفرنسية أثناء خدمته في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى.
وكانت دار مزادات "فايدلر" أعلنت في بيان إن "العمل الذي يحمل اسم "صورة فتاة" كان قد اشتراه رجال صناعة بلجيكيون قبل خمسين عاماً"، وأشارت "فايدلر"، التي تتخذ من مدينة نورمبورغ مقراً لها، إلى أن بحوزتها وثائق تثبت عرض هذه اللوحة في معارض للفنون في اليابان.
واستشهدت دار المزادات أيضا بفيرنر مازر، الباحث البارز في هتلر الذي توفي في العام 2007، والذي كان على دراية باللوحة، نظرًا لكونه ألّف عدة كتب حول هتلر، سعى من خلالها إلى تقديم دراسة عن فكر وعقلية الزعيم النازي من خلال فحص رسوماته ورسائله وملاحظاته.
جدير بالذكر أن هتلر حاول أن يكسب لقمة عيشه من خلال الرسم في عشرينات القرن الماضي، ويعتقد البعض أن هتلر لو استمر في عمله كرسام، ولم يلتحق بحق السياسة، لكان حقق نجاحاً في حقل الرسم والتصوير الزيتي.