قائد القوات البرية الإيراني: إسرائيل لن تستطيع تهديد إيران من الآن فصاعداً

كشف أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، الاثنين لصحيفة "نيويورك تايمز" أن إسرائيل ضربت مطار الطياس العسكري أو "تي-4" في سوريا، معلناً "بدء مرحلة جديدة بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية" ومسرحها سوريا.
وأشار هذا المسؤول الى أن قصف المطار أدى لمقتل سبعة عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن بينهم العقيد مهدي دهقان قائد وحدة الطائرات بلا طيار.
وأضاف أن من هذا المطار نفسه أقلعت طائرة من دون طيار ودخلت الأجواء الإسرائيلية في شباط/فبراير، وكانت محملة "بمواد متفجرة".
إنها المرة الأولى التي تتواجه فيها إيران وإسرائيل عسكرياً وبطريقة مباشرة. فمن الجانب الايراني، حذّر قائد القوات البرية الجنرال كيومارث حيدري، إسرائيل من أنها لم "تعد قادرة على تهديد الجمهورية الإسلامية".
وصرح حيدري، الاثنين، قائلاً إن قواته هي اليوم على أعتاب تطور كبير وان "الكوادر التي سيتم تنظيمها ضمن الهيكلية الجديدة ستتسم بالفاعلية والنشاط والهجومية والرد السريع".كما شدد على أن هذه القوات ستتمكن من القضاء على أي "عدوان في أقصر وقت ممكن".
بدوره، صرح قائد سلاح المروحيات في الجيش الإيراني يوسف قرباني، بأنه سيتم الكشف عن صاروخ جديد أطلق عليه اسم "شفق" خلال استعراض عسكري، الأربعاء، بمناسبة يوم الجيش الإيراني.
ونقلت عنه وكالة مهر الإيرانية، أن بعد ومدى هذا الصاروخ الجديد يساوي ضعفي الصواريخ السابقة وينسجم مع حجم التهديدات والاخطار الإقليمية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية.