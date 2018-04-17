في يوم الأسير الفلسطيني الذي يحييه الفلسطينيون الثلاثاء، نشر نادي الأسير الفلسطيني إحصائيات رهيبة عن عدد الأسرى المتواجدين في السجون الإسرائيلية. البعض منهم يقبع في السجن منذ أزيد من 25 عاما فيما يعاني أخرون من أمراض مزمنة.
انفوغرافيك: إسرائيل اعتقلت أكثر من مليون فلسطيني منذ العام 1948
انفوغرافيك: إسرائيل اعتقلت أكثر من مليون فلسطيني منذ العام 1948
وبدأ إحياء هذه المناسبة في العام 1974، حيث حدد المجلس الوطني الفلسطيني، تاريخ الـ 17 نيسان/ إبريل من كل عام.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن أوضاع المعتقلين الإداريين صعبة جدا حيث تطبق عليهم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يسمح لها باحتجازهم لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة.وينظم الفلسطينيون في هذا اليوم مسيرات في كافة المحافظات لإحياء الذكرى التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 لتكون يوم وفاء للحركة الوطنية الأسيرة في معتقلات إسرائيل.