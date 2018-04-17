إسرائيل تلمح إلى ضرب قوة إيرانية في سوريا

"" انا من جيل لم يعرف الحروب،من جيل يعيش في رفاهية نسيان ما عاش خلاله أسلافه، لا أريد أن أكون جزءا من أجيال تنسى ماضيها وترفض رؤية ما يشهده العصر الحالي من تغييرات،أريد ان كون جزءا من جيل قرر الدفاع باستماتة عن الديمقراطية. أنا من عائلة عرفت تاريخ أوروبا وأريد أن أنتمي لجيل يدافع عن السيادة الأوروبية، لأن ذلك يحدد مستقبلنا و مستقبل كل مواطنينا. مسؤوليتن"

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي