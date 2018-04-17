شرعت السلطات الإيطالية في بناء مسار للدراجات مثبت بمنحدرات الجبال المطلة على بحيرة جاردا بشمال البلاد.
شاهد: بناء جسر "طائر" للدراجات في أعلى بحيرة بإيطاليا
شاهد: بناء جسر "طائر" للدراجات في أعلى بحيرة بإيطاليا
ومن المقرر أن يمتد الجسر بطول 140 كيلومتراً فوق ثلاثة اقاليم هي ترينتينو ولومبارديا وفينيتو.
وصمم الجسر في بعض مناطقه ليكاد يلامس سطح مياه أكبر بحيرة إيطالية، وقال مصمموه إنهم أرادوا خلق تجربة "الطيران فوق البحيرة" للدراجين.
كذلك تسعى السلطات الإيطالية إلى تعزيز سياحة الدراجات المزدهرة بالبلاد وذلك عبر توفير طرق مطلة على مناظر طبيعية خلابة عوضاً عن الطرق الممتدة بين القرى الصغيرة.
ومن المخطط ان ينتهي بناء الجسر عام 2021.
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