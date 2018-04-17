عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

ترو تومسون مولودة جديدة في عائلة كارداشيان

تقرأ الآن:

ترو تومسون مولودة جديدة في عائلة كارداشيان

ترو تومسون مولودة جديدة في عائلة كارداشيان
حجم النص Aa Aa

أعلنت كلوي كارداشيان رسميا يوم الاثنين قدوم مولودتها الأولى وقالت إنها ستدعى ترو.

وقالت كلوي (33 عاما) لمتابعيها على خدمة إنستجرام لتبادل الصور والبالغ عددهم 75 مليونا “طفلتنا الصغيرة، ترو تومسون، هيمنت تماما على قلوبنا وغمرتنا بالحب”. ونشرت صورة لغرفة مليئة ببالونات وزهور وردية اللون.

ووضعت نجمة تلفزيون الواقع مولودتها يوم الخميس قرب كليفلاند بولاية أوهايو بعد سنوات من توثيق محاولاتها للإنجاب في برنامج عائلتها (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز).

وذكرت تقارير أن صديقها تريستان تومسون، لاعب فريق كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، حضر الولادة رغم أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أنه تم تصويره وهو يقبل نساء أخريات قبل أسبوع وكذلك في الخريف الماضي.

للمزيد على يورونيوز:

تغريدة لشقيقة كيم كارديشان تتسبب في خسائر ب1.3 مليار دولار لسناب شات

ولم تعلق كارداشيان ولا تومسون على الخيانة المزعومة. ووفقا للإعلان عن المولودة على موقع إنستجرام يوم الاثنين فإن الطفلة ستحمل اسم تومسون.

Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports /File Photo

والطفلة هي ثالث مولودة هذا العام للعائلة بعدما وضعت كيم كارداشيان الشقيقة الأكبر ابنتها شيكاغو في يناير كانون الثاني عن طريق أم بديلة وبعدما وضعت أختها غير الشقيقة كايلي جينير ابنتها ستورمي من مغني الراب ترافيس سكوت في فبراير شباط.

وتنضم ترو إلى جيل جديد من أبناء الأخوات كارداشيان يضم نورث وسانت ورين ودريم وميسون وبنيلوب.

الوكالات • رويترز