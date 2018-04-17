شاهد: شطيرة البرغر بالعنكبوت المحمص
قبلت كريستين بانابي، التحدي والتهمت شطيرة برغر تعلوها عنكبوت ضخم محمّص، لتمتص بذلك الصّدمة التي حاول مطعم "بول سيتي برغر آند برويري في ولاية كارولينا الشمالية بأمريكا من خلال شطيرته "المرعبة".
والرتيلاء نوع من الحشرات التي تنتمي لفصيلة العناكب متوسطة الحجم ، وهي قانصة مفترسة.
بارنابي بعد التهامها شطيرة البرغر مشفوعة بكأس من الماء، قالت "لقد ذكرني (هذا الطعام) برقائق البطاطس"، وأضافت "أحب تناول الطعام الغريب".
ويقدم المطعم فرصة لروّاده تذوق الرتيلاء، من خلال منحهم إمكانية الاشتراك بسحب يتم بموجبه الفوز بقطع من الرتيلاء والعناكب المستوردة من كوستاريكا ومناطق أخرى في أميركا الوسطى، وهذه الرتيلاء التي يبلغ طولها 13 سم، تلتهم الجنادب والصراصير.
ويمنح المطعم فرصة مشاركة الزبائن في السحب، بمناسبة إطلاقه قائمة "اللحوم الغريبة" والتي يندرج فيها لحم التماسيح والثعابين والسلاحف وغيرها.