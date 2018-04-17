مصدر إعلامي ليبي: حالة حفتر الصحية تحول دون استئنافه العمل

نقلت قناة ليبيا الأحرار عن "مصدر خاص" قوله: إن الوضع الصحي لقائد عملية الكرامة خليفة حفتر لم يعد يسمح بعودته إلى سابق عمله.
ويعدّ حفتر (75 عاما) شخصية مهيمنة في شرق ليبيا ويُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منافس محتمل على السلطة على المستوى الوطني. ويقود حفتر الجيش الوطني الليبي وهو قوة متحالفة مع الحكومة المتمركزة في الشرق والتي تعارض الحكومة المنافسة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.
وكان مصدر فرنسي مطلع قال قبل أيام: إن حفتر يتلقى العلاج في مستشفى في باريس، غير أنه رفض التعليق على حالة حفتر الصحية.
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وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا قالت قبل أيام في تغريدة على تويتر "جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة والمشير خليفة حفتر حيث تطرقا إلى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية".
وأشارت وكالة "رويرز" إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم ترد على سؤال وجهته عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان سلامة قد ناقش مع حفتر حالته الصحية.
وكانت ليبيا، البلد المنتج للنفط، دخلت في حالة فوضى واقتتال داخلي بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في العام 2011.