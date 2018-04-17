شاهد: إيمانويل ماكرون يأمر بسحب وسام جوقة الشرف من بشار الأسد

صرحت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون بدأ إجراءات سحب وسام جوقة الشرف الفرنسي من الرئيس السوري بشار الأسد. كان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك منح وسام جوقة الشرف للأسد عام 2001. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وجهت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ضربات عسكرية لأهداف سورية ردا على هجوم يشتبه أنه بالغاز السام أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي قرب العاصمة دمشق.
الحكومة الفرنسية تعيد النظر في من مُنِحوا الوسام
وتقول حكومة ماكرون إنها تعتزم إعادة النظر في الطريقة التي يُمنح بها ذلك الوسام. على سبيل المثال في أكتوبر تشرين الأول تم سحب وسام جوقة الشرف من المنتج السينمائي هارفي واينستين بعد ظهور اتهامات له بالتحرش الجنسي.