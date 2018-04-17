إسرائيل تمنع رئيس بلدية فرنسي من دخولها

مُنع عمدة بلدية جونفييه الواقعة بالقرب من العاصمة الفرنسية يوم الاثنين من دخول إسرائيل. عند الحدود بين الأردن والضفة الغربية، احتج باتريك لاكلتلاك قائلا: "إهانة متعمدة"، "وتعسف مطلق"، ممنهج ومنظم من قبل الدولة العبرية ضد هؤلاء الذين يدافعون عن الحقيقة التاريخية للأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة مكملة".
وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي صرح أن العمدة الفرنسي مُنع من دخول إسرائيل بسبب إنتمائه إلى حركة مقاطعة إسرائيل BDS.
وفي مارس آذار للعام الماضي، صوت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يمنع أعضاء الحركة من الدخول إلى إسرائيل، وقال درعي في إشارة إلى أعضاء الحركة: "لن نسمح للمشاركين في هذه الحركة ممن الدخول إلى بلادنا لإثارة الشغب".
جلعاد أردان، وزير الأمن الإسرائيلي شدد على إدانة الساسة الأوروبيين المنتمين للحركة بصرامة أكثر من النشطاء العاديين.
و نشرت الحكومة الإسرائيلية فى يناير كانون الثاني الماضي لائحة تضم أسماء نحو عشرين منظمة يمنع أعضاؤها من دخول إسرائيل بينها 11 أوروبية مثل "بى دى اس فرنسا" وحملة التضامن مع فلسطين "بالستاين سوليداريتى كامبين" وجمعية التضامن فرنسا-فلسطين "فرانس باليستين سوليداريتى".
وكان رئيس بلدية دبلن الايرلندية نجح الأسبوع الماضي بدخول الضفة الغربية رغم صدور قرار "إسرائيل" بمنعه من الدخول بعد أن حدث خطأ في اسمه الموجود على قائمة الممنوعين من دخول إسرائيل.
نبذة عن حركة مقاطعة إسرائيل BDS
تهدف الحركة إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وهي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تسعى لتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وتعمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
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