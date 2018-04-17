إسرائيل تمنع رئيس بلدية فرنسي من دخولها

مُنع عمدة بلدية جونفييه الواقعة بالقرب من العاصمة الفرنسية يوم الاثنين من دخول إسرائيل. عند الحدود بين الأردن والضفة الغربية، احتج باتريك لاكلتلاك قائلا: "إهانة متعمدة"، "وتعسف مطلق"، ممنهج ومنظم من قبل الدولة العبرية ضد هؤلاء الذين يدافعون عن الحقيقة التاريخية للأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه كاملة مكملة".

وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي صرح أن العمدة الفرنسي مُنع من دخول إسرائيل بسبب إنتمائه إلى حركة مقاطعة إسرائيل BDS.