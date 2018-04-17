جائزة بوليتزر لكل من "نيويورك تايمز" و"نيويوركر" ورويترز

"على الرغم من التقارير التي أصدرتها الامم المتحدة والقرارات التي اتخذتها،والأمر ينسحب تماما على البرلمان الأوروبي أيضا،بشان وضع حقوق الإنسان في إيران لكن لم يتم التركيز على ذلك فقط من أجل الحفاظ على علاقات مع إيران،حيث إن لدى الأوروبيين و أكثر ن ذلك بالنسبة للأميركيين فإن ما يلعب دورا محوريا ضمن المعادلة إنما هو ال"

د. فيرويه ناهفاندي جامعة بروكسل-الحرة