بريطانية تحتفل بزواج دميتيها بالأقصر

هل بات الأثرياء في حيرة من أمرهم بسبب ثروتهم؟ قد يكون كذلك بالنسبة للبريطانية كلوديا براون التي أقامت حفل زفاف لدميتها بمدينة الأقصر في مصر.
حفل زفاف الدبين أقيم في أفخر فندق بمدينة الأقصر الأثرية، الفندق نفسه الذي أقام به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزجته كارلا بروني.
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محاولة للعثور على مومياء نيفرتيتي في الأقصر
السيدة الثرية حجزت جناحاً ملكياً بالفندق لإحياء " ليلة الفرح" ودعت مجموعة من أصدقائها لحضور هذا الزفاف.
وتعرف مدينة الأقصر الأثرية بكونها وجهة للكثير من أثرياء العالم ومشاهيره هذا نظرا لوفرة الأماكن الأثرية في هذه المدينة الفرعونية.