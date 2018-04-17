شاهد: السعودية تشرّع أبوابها للسيّاح من مختلف بلدان العالم

شقّ قطاع السياحة طريقه إلى السعودية التي قررت فتح أبوابها أمام السيّاح من شتى أنحاء العالم، ليطوى بذلك عهداً اقتصرت فيه السياحة بالمملكة على الجانب الديني.

فبعد أن كان معظم زوّار السعودية يتوجهون كحجّاج ومعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو كرجال أعمال إلى العاصمة الرياض وغيرها من المدن السعودية الكبيرة كجدة والدمام، سيبدأ الآن عشّاق السياحة والسفر بالتوجه إلى السعودية لاكتشاف مواطن الجمال في هذا البلد المترامي الأطراف، وذلك ضمن مساع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 32 عاماً، لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع اقتصادي لزيادة الناتج القومي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني الخاص بالبلاد