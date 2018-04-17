كشف علماء بريطانيون وأمريكيون توصلهم بالصدفة إلى استحداث إنزيم يمكنه هضم بعض المواد البلاستيكية الأكثر تلويثا. وقال العلماء إنهم يأملون في أن يساهم هذا الاكتشاف الجديد في حل أزمة التلوث العالمية.
علماء يكتشفون بالصدفة إنزيم "PETase" الذي يقضي على البلاستيك
علماء يكتشفون بالصدفة إنزيم "PETase" الذي يقضي على البلاستيك
ففي المملكة المتحدة وحدها، يتم استهلاك قرابة 13 مليار قارورة بلاستيكية سنويا، ولا يتم إعادة تدوير سوى 10 مليارات منها، فيما تبقي حوالي 3 مليارات قارورة بلاستيكية في النفايات.
إقرأ أيضا على يورونيوز:
"PET" هو نوع من البلاستيك القوي الذي يستخدم بشكل أساسي في صناعة القوارير البلاستيكية. صلابته تجعل عملية تحلله في الطبيعة طويلة جدا.
اليوم الوضع قد يتغير بعدما توصل العلماء لإكتشاف هذا الإنزيم الطبيعي الذي يؤدي إلى تحلل مادة "PET".
العلماء أضافوا بعض الأحماض الأمينية لتسريع عملية التحلل وأطلقوا على هذا الإنزيم اسم "PETase" الذي يبدأ في "أكل" مادة البلاستيك والقضاء عليها في غضون أيام قليلة.
خبراء البيئة يدركون جيدا أن هناك حاجة ملحة لتقليل كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات، لكن العلماء يعتقدون أنهم ربما وجدوا جزءًا من هذا الحل الصعب.