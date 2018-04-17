قالت إدارة سلسلة متاجر ستاربكس الأميركية لبيع منتجات البن إنها ستغلق 8 آلاف من فرع بالولايات المتحدة وذلك لتدريب حوالي 175 ألف عامل على تجنب مظاهر التفرقة العنصرية بمتاجرها.
إغلاق 8 آلاف متجر لستاربكس لتوعية العاملين بالتمييز العنصري
إغلاق 8 آلاف متجر لستاربكس لتوعية العاملين بالتمييز العنصري
وأعلنت إدارة أكبر مزود للقهوة بالعالم عن إقفال فروعها يوم 29 أيار-مايو القادم إثر مظاهرات عدة داخل وخارج مقرات لفروعها عبر الولايات المتحدة وذلك بعد إلقاء القبض على شخصين أسودين كانا بمتجر لستاربكس بولاية فيلاديلفيا يوم الخميس الماضي.
وأثار الحدث موجات واسعة من الغضب والانتقاد لإدارة الشركة بعد اتهام العاملين بها بالعنصرية ضد السود.
وطالب المتظاهرون بمقاطعة محلات ستاربكس وذلك على الرغم من اعتذار الرئيس التنفيذي للشركة كيفين جونسون، الذي أعلن يوم الاثنين عن نيته مقابلة الشخصين اللذين تم القبض عليهما.
وواجهت إدارة ستاربكس العديد من الانتقادات السابقة حول قضايا شائكة كزواج المثليين والحد من انتشار الأسلحة بالولايات المتحدة، يبدو أن حادثة "العنصرية" هي التحدي الأكبر لعملاق منتجات القهوة حول العالم.
المصدر: رويترز
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