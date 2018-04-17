وفاة راكب بعد هبوط طائرة اضطراريا في فيلادلفيا لتعطل أحد محركاتها

قالت شركة طيران ساوث وست إيرلاينز ومسؤولون أمريكيون إن طائرة تابعة للشركة هبطت اضطراريا في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء أثناء توجهها إلى دالاس وعلى متنها 148 شخصا وذلك بسبب تعطل أحد محركاتها وإن هذا تسبب في وفاة راكب.

وقالت الهيئة القومية لسلامة النقل إن هذه على الأرجح أول حالة يتوفى فيها راكب في حادث تتعرض له طائرة تجارية أمريكية منذ عام 2009.