القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد لا تحدث بحسب ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه يأمل في عقد لقاء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وإنه يجري النظر في خمسة مواقع لاستضافة الاجتماع، متحدثا عن احترام متبادل بين واشنطن وبيونغ يانغ لكنه أضاف أن من الوارد أيضا ألا ينعقد هذا اللقاء.
وأضاف الرئيس الأمريكي خلال استضافته رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا لبحث قضايا تجارية وعسكرية وأمنية أنه يبارك مسعى كوريا الجنوبية لإنهاء الحرب مع جارتها الشمالية.
للمزيد على يورونيوز:
ما هي الأخطاء التي قد تفشل القمة المنتظرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؟
قمة الكوريتين الشهر المقبل وترامب يقول إن كيم يتطلع للقائه
المخابرات الألمانية تقول إن صواريخ بيونغ يانغ يمكن أن تصل إلى أوروبا