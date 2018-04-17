منفذ هجوم بسكين في فنلندا: "كنت في حرب على النساء"

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا مغربيا أبلغ محكمة في فنلندا بأنه كان "في حرب على النساء" عندما قتل امرأتين طعنا وأصاب ثمانية أشخاص آخرين في مدينة توركو الفنلندية العام الماضي.

ليس إرهابيا.. ولكنه كارهٌ للنساء

وتحدث عبد الرحمن بوعنان، الذي كان في ذلك الوقت طالب لجوء يبلغ من العمر 22 عاما، في محكمة جزئية يوم الثلاثاء حيث تجرى محاكمته في اتهامات بالقتل والشروع في القتل "بنية الإرهاب".