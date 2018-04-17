منفذ هجوم بسكين في فنلندا: "كنت في حرب على النساء"

ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا مغربيا أبلغ محكمة في فنلندا بأنه كان "في حرب على النساء" عندما قتل امرأتين طعنا وأصاب ثمانية أشخاص آخرين في مدينة توركو الفنلندية العام الماضي.
ليس إرهابيا.. ولكنه كارهٌ للنساء
وتحدث عبد الرحمن بوعنان، الذي كان في ذلك الوقت طالب لجوء يبلغ من العمر 22 عاما، في محكمة جزئية يوم الثلاثاء حيث تجرى محاكمته في اتهامات بالقتل والشروع في القتل "بنية الإرهاب".
وقال بوعنان للمحكمة إنه زار مسجدا قبل الهجوم في أغسطس آب الماضي وأعد تسجيلا مصورا لنفسه تحدث فيه عن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد سوريا والقتال من أجل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وقال إنه فقد السيطرة على نفسه عندما بدأ الهجوم في السوق.
"شعرت حقا كما لو كان يجري التحكم في عن بعد... الفكرة كانت أن أستمر في الهجوم ما دام يسقط أشخاص"
هكذا نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة هلسينجين سانومات قوله عبر مترجم
وأسفر الهجوم عن مقتل امرأتين وإصابة ست أخريات. وأصيب رجلان بجروح أثناء محاولاتهما مساعدة النساء. وأوقفت الشرطة الهجوم بإطلاق النار على ساق بوعنان.
وخلص تقرير الطب النفسي إلى أن بوعنان مسؤول جنائيا عن الهجوم. وقالت الشرطة إنه عمل بشكل منفرد إذ اعتبر نفسه أحد جنود الدولة الإسلامية. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم.
"كان هدفي ضرب النساء لا الرجال... كنت في حرب علي النساء"
وأظهرت تحقيقات الشرطة أن بوعنان تحول إلى التطرف قبل الهجوم بفترة وجيزة وكان طلبه اللجوء قوبل بالرفض.
والواقعة هي الأولى المرتبطة بالإرهاب التي تشهدها فنلندا. ويطالب الادعاء بالحكم عليه بالسجن المؤبد وهو ما يعني في فنلندا السجن 12 عاما.
واعترف بوعنان بتنفيذ الهجوم لكن محاميه نفى وجود نية الإرهاب وراء الهجوم.
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