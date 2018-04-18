الإعدام لأكثر من 300 شخص بتهمة الانضمام لداعش العراق

نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في القضاء العراقي يوم الأربعاء أنه خلال الشهر الأخير صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 300 شخص، بينهم حوالي 100 أجنبي، وتم الحكم على آخرين بالسجن المؤبد، بتهم الانتماء إلى تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية".
الأحكام صدرت عن محكمتين، واحدة في قضاء تلكيف قرب الموصل في شمال غرب العراق والثانية في العاصمة العراقية بغداد، ومعظم المدانين من الأجانب هم مواطنين أتراك أو من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
وجاء في بيان أدلى به المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء القاضي عبد الستار بيرقدار أن "815 شخصاً قد تمت محاكمتهم في قضاء تلكيف، حيث صدر على 212 حكماً بالإعدام و150 حكماً بالسجن المؤبد".
وأضاف بيرقدار أن الغالبية العظمى من هؤلاء الناس تنتمي إلى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "لقد ثبت أنهم قاموا بأعمال إجرامية أثناء جلسات الاستماع العامة التي أقيمت وفقا للقانون وتم فيها ضمان حقوق المدانين".
إقرأ المزيد على يورونيوز
بلقيس ويلي ، باحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان في العراق قالت للأي اف بي "إن عمليات الإعدام هذه تتبع محاكمات ملوثة ، بما في ذلك إدانات تستند فقط إلى اعترافات يتم الحصول عليها أحيانًا تحت التعذيب".
وأضافت ويلي قائلة: "إن سوء إدارة محاكمات من يتم اتهامهم بالانتماء لتنظيم "داعش" لا يحرم ضحايا العدالة الحقيقية فحسب ، بل يرسل عراقيين أبرياء للإعدام".
ووفقاً لمصدر قضائي، منذ يناير / كانون الثاني في بغداد حكم على 103 مواطنين أجانب بالإعدام، من بينهم ستة أتراك يوم الأربعاء، وحكم على 185 بالسجن مدى الحياة، وعلى 15 شخص بالسجن 3 سنوات والسجن لمدة سنة واحدة.