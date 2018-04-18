الإعدام لأكثر من 300 شخص بتهمة الانضمام لداعش العراق

نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر في القضاء العراقي يوم الأربعاء أنه خلال الشهر الأخير صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 300 شخص، بينهم حوالي 100 أجنبي، وتم الحكم على آخرين بالسجن المؤبد، بتهم الانتماء إلى تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية".

الأحكام صدرت عن محكمتين، واحدة في قضاء تلكيف قرب الموصل في شمال غرب العراق والثانية في العاصمة العراقية بغداد، ومعظم المدانين من الأجانب هم مواطنين أتراك أو من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.