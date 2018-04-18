النمسا تناقش قانوناً جديداَ من شأنه التضييق على اللاجئين

أقرّ مجلس الوزراء النمساوي مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات حصول اللاجئين على الجنسية، ويمكّن السلطات من مصادرة أموال اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها وكذلك مصادرة هواتفهم المحمولة لأسباب أمنية.

ويزيد مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يوم الأربعاء ويتعين أن يقره البرلمان فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين في البلاد، حسب ما أشارت إليه وكالة "رويترز".