باربرا بوش سيدة أميركا الاولى وزوجة وأم رئيسين تودع الحياة

بعد معاناة مع المرض، توفيت سيدة أميركا الأولى السابقة باربرا بوش، زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس السابق جورج دبليو بوش الإبن. وكانت عائلتها قد أعلنت رفضها الخضوع لعلاج طبي وقد فضلت على ذلك تلقي "رعاية لتخفيف الآلام".
باربرا بوش التي ناهزت الثانية والتسعين من العمر، كانت تعاني منذ سنوات من التهاب رئوي مزمن وفشل القلب الاحتقاني.
سيدة أميركا الأولى، ذات الشعر الأبيض الثلجي، اشتهرت بمدافعتها الشرسة عن عائلتها. وقد أدلت ببعض التصريحات اللاذعة للدفاع عن زوجها خاصة حين ترى ضرورة لذلك.
كما كانت تعرف بالذكاء الحاد وقد وأطلق عليها زوجها وأبناؤها لقب "الثعلب الفضي".
أهم محطات حياة باربرا بوش:
• في 6 كانون الثاني/يناير عام 1945، تزوجت من جورج بوش، وأنجبت ستة أبناء،
• بدأ شعرها يشيب قبل الأوان بعد وفاة ابنتها روبين ذات الثالثة من العمر لإصابتها بسرطان الدم،
• بين عامي 1989 و1993، أصبحت السيدة الأولى عندما أصبح زوجها جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة،
• في الفترة بين عامي 2001 و2009، فاز ابنها جورج رئيساً للولايات المتحدة في انتخابات مثيرة للجدل عام 2000، إنها السيدة الأولى التي أصبحت في حياتها زوجة وأما لاثنين من رؤساء الولايات المتحدة. أما أبيجيل آدامز زوجة للرئيس جون آدامز ثاني رؤساء الولايات المتحدة بين عامي 1797 و1801، توفيت قبل انتخاب ابنها جون كوينسي آدامز رئيساً عام 1824 .
• عام 2016، شاركت بالحملة الدعائية لابنها الآخر جيب في السباق للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، وكان جيب حاكم ولاية فلوريدا بين عامي 1999 و2007،
• في كانون الثاني/يناير 2018، احتفلت العائلة بعيد زواج جورج بوش باربرا الثالث والسبعين،
• بعد أن غادرت البيت الأبيض وجدت وقتا لتكتب مذكراتها. وألفت كتابا ساخرا في عام 1999.
الرئيس دونالد ترامب والرئيسان الديمقراطيان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون من بين الذين أشادوا بالسيدة الأولى الراحلة.