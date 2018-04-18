باربرا بوش سيدة أميركا الاولى السابقة تودع الحياة

بعد معاناة مع المرض، توفيت سيدة أميركا الأولى السابقة باربرا بوش، زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس السابق جورج دبليو بوش الإبن. وكانت عائلتها قد أعلنت رفضها الخضوع لعلاج طبي وقد فضلت على ذلك تلقي "رعاية لتخفيف الآلام".

باربرا بوش التي ناهزت الثانية والتسعين من العمر، كانت تعاني منذ سنوات من التهاب رئوي مزمن وفشل القلب الاحتقاني.

سيدة أميركا الأولى، ذات الشعر الأبيض الثلجي، اشتهرت بمدافعتها الشرسة عن عائلتها. وقد أدلت ببعض التصريحات اللاذعة للدفاع عن زوجها خاصة حين ترى ضرورة لذلك.