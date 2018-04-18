يقوم مبعوث الأمم المتحدة المعني بسوريا ستيفان دي مستورا بإجراء مشاورات مكثفة رفيعة المستوى، حول خيارات الاستئناف ذي المغزى للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015.
دي مستورا يجري مشاورات حول خيارات استئناف العملية السياسية في سوريا
دي مستورا يجري مشاورات حول خيارات استئناف العملية السياسية في سوريا
وقد حضر المبعوث الخاص دي مستورا اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية وقمتها، في السعودية، حيث أجرى مشاورات مع الأمين العام للجامعة ووزراء خارجية عدة دول منها مصر والأردن والعراق بالإضافة إلى الممثلة العليا للامن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني
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كما حضر المبعوث الخاص اجتماعات الأمين العام مع العاهل السعودي وولي العهد ووزير الخارجية.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة إلى معالجة العوامل الأساسية التي تغرر بالشباب والشابات وتدفع بهم إلى الإرهاب والتطرف العنيف، إلى جانب التركيز المستمر على سبل الوقاية، التي لا تقتصر فقط على التدابير العسكرية والأمنية ضد الإرهاب.
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ويعقد دي مستورا اليوم في العاصمة التركية أنقرة، اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك، قبل أن يتوجه إلى موسكو وطهران لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس والإيرانيين.كما سيتشاور مع عدد من الوزراء الأوروبيين وكبار ممثلي الولايات المتحدة وغيرها من الدول في مؤتمر بروكسل حول سوريا المقرر في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي.
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