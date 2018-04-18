طائرة أمريكية تهبط إضرارياً في بالم بيتش بسبب عطل فني

اضطّرت طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية إلى الهبوط بشكل إضراري في مطار بالم بيتش الدولي بسبب عطل فني يتعلق بأحد إطاراتها.
وقال متحدث باسم مطار بالم بيتش: إن الرحلة رقم 1930 التابعة لشركة دلتا كان مقرراً لها الهبوط في المطار عند الساعة 11.04 من صباح اليوم، غير أن حالة تأهب من المستوى الثاني اتخذها طاقم الطائرة، مما يشير إلى وجود خلل ميكانيكي في الطائرة.
وأضاف المتحدث: لا يوجد لدينا معلومات لغاية الآن إن كان هناك إصابات في صفوف المسافرين على متن الطائرة.
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يذكر أن شركة طيران ساوث وست إيرلاينز ومسؤولون أمريكيون قالوا أمس إن طائرة تابعة للشركة هبطت اضطراريا في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا أثناء توجهها إلى دالاس وعلى متنها 148 شخصا وذلك بسبب تعطل أحد محركاتها وإن هذا تسبب في وفاة راكب.