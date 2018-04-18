أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري عن مقتل أمير تنظيم قيل إنه "أنصار بيت المقدس" المصنف إرهابيا أثناء عمليات مداهمة نفذتها قوات الجيش في المناطق الجبلية الوعرة في وسط سيناء.
الجيش المصري: "مقتل زعيم التنظيم الإرهابي المسيطر على وسط سيناء"
الجيش المصري: "مقتل زعيم التنظيم الإرهابي المسيطر على وسط سيناء"
ونشرالمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي على حسابه على تويتر، أن قوات من الجيش قضت على ناصر أبو زقول أمير التنظيم "الإرهابي" بوسط سيناء بعد تبادل كثيف لإطلاق النار جرى خلال مداهمة عدة مناطق جبلية، دون تأكيد اسم الجماعة التي ينتمي إليها.
وبحسب البيان العسكري فقد عُثر بحوزة الإرهابي المذكور على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر وست خزينات بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكي .
وتأتي هذه الحملة في إطار "العملية الشاملة سيناء 2018" التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويقوم بها الجيش والشرطة منذ فبراير/شباط الماضي للقضاء على البؤر التي توصف بالإرهابية في سيناء.