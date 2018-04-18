أردوغان يعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات مبكّرة في الرابع والعشرين من شهر حزيران/ يونيو القادم، أي قبل عام ونصف العام على موعدها المقرر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان عقب اجتماع مغلق جمعه برئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجه لي في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأضاف قائلا: "سنشرع مباشرة بالاجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير لها".
وتابع: "نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا، بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن"، حسب ما نشرت وكالة الأناضول التركية في موقعها على الانترنت.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي قال: إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيناقش اقتراحا قدمه حزب الحركة القومية التركي المعارض لإجراء انتخابات رئاسية في آب/أغسطس في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019.
وكان زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلي اقترح يوم الثلاثاء إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها المقرر وقال إن من الصعب على البلاد “تحمل الظروف الراهنة” حتى نوفمبر تشرين الثاني 2019.
وقال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين “ستجري المؤسسات الرسمية للحزب تقييما وسيعقب ذلك إصدار بيان”.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إنه سيجتمع مع بهجلي يوم الأربعاء.
وسيخوض حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية المعارض الانتخابات المقبلة تحت مظلة تحالف انتخابي.
وقال إردوغان يوم الثلاثاء إن التعديلات المتوقعة في الدستور التركي ستطبق بالكامل في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى في نوفمبر تشرين الثاني عام 2019 في رد واضح على اقتراح إجراء انتخابات مبكرة.
وأجرت تركيا استفتاء قبل عام لتطبيق نظام رئاسي يمنح إردوغان سلطات أكبر.
ووافق الأتراك على تعديل الدستور بنسبة طفيفة. ويجري تطبيق التعديلات الدستورية في الانتخابات المقبلة.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية كان مقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019.