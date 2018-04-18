مسرح روسيا البيضاء الحر: من السرية إلى الحرية

انها أمسية خاصة لخمسين شخصا يجتمعون في شارع غَيْر ظَاهِر في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء. يأتون لحضور عرض لمسرح روسيا البيضاء الحر، فرقة تعمل في ظروف شبه سرية. طالما مُنعت مسرحياتها من قبل نظام الرئيس الكسندر لوكاشينكو. نُفي مؤسسو الفرقة إلى لندن. قبل كل عرض، يتواصلون مع الجمهور من خلال "سكايب. برنامج الليلة، مسرحية عن ذوي الاحتياجات الخاصة. من بين الممثلين، "ألكسندرا تشيتشيكوفا" ملكة جمال العالم على الكرسي المتحرك في العام 2017.

"فكرتي هي تغيير الطريقة التي ينظر فيها الناس لمستخدمي الكراسي المتحركة، ليس هم فقط بل ولكل ذوي الاحتياجات الخاصّة بشكل عام، وخاصة النساء"، تقول ألكسندرا تشيتشيكوفا.