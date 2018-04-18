مسرح روسيا البيضاء الحر: من السرية إلى الحرية

انها أمسية خاصة لخمسين شخصا يجتمعون في شارع غَيْر ظَاهِر في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء. يأتون لحضور عرض لمسرح روسيا البيضاء الحر، فرقة تعمل في ظروف شبه سرية. طالما مُنعت مسرحياتها من قبل نظام الرئيس الكسندر لوكاشينكو. نُفي مؤسسو الفرقة إلى لندن. قبل كل عرض، يتواصلون مع الجمهور من خلال "سكايب. برنامج الليلة، مسرحية عن ذوي الاحتياجات الخاصة. من بين الممثلين، "ألكسندرا تشيتشيكوفا" ملكة جمال العالم على الكرسي المتحرك في العام 2017.
"فكرتي هي تغيير الطريقة التي ينظر فيها الناس لمستخدمي الكراسي المتحركة، ليس هم فقط بل ولكل ذوي الاحتياجات الخاصّة بشكل عام، وخاصة النساء"، تقول ألكسندرا تشيتشيكوفا.
سواء تعلق الأمر بالجنس أو المشاكل الاجتماعية أو القمع السياسي، لا يوجد موضوع محظور في عروض مسرح روسيا البيضاء الحر.
"نحن سياسيون، نحن حادون، نحن حاسمون لكل ما يحدث هنا. لذا فإن السلطات لا تحب مثل هذه الأشياء"، يقول الممثل والصحفي كيريل كالاباني.
ابداع يعيش بفضل التبرعات
هنا، لا تذاكر للدخول. تعيش الفرقة على التبرعات. انها الطريقة الوحيدة للهروب من الرقابة التي تُمارس على المسارح الرسمية.
"هناك لجان تبحث عن نوع التمثيل الذي تقوم به. إذا كان هناك عُري في المشاهد، إذا كانت هناك لغة قوية في المشاهد، وما إلى ذلك. في مسارحنا الرسمية الحكومية، يعيشون بشكل متوازٍ مع الواقع، حيث لا يوجد شيء! لا يوجد شيء..
كل شيء جميل، تشيخوف، وشكسبير وغيرهما. لا نريد أن نكون جزءًا من هذه اللعبة، لا نريد ان نكون كالمسرح الترفيهي. نريد أن نكون مسرحًا إبداعيًا يفكر في ما يحيط به " يقول الممثل والصحفي بافيل غورودنتسكي.
بعد بضعة أيام، سيخرج العديد من أعضاء الفرقة من الظل. عرضهم هو الذي افتتح الاحتفالات الرسمية الأولى للذكرى السنوية المئوية لإعلان جمهورية روسيا البيضاء الشعبية.
على الرغم من ذلك كيريل، كالعديد غيره، لا يريد العيش في أوهام حول الواقع السياسي لبلد الحريات فيه أكثر من مقيدة.
"هذه هي المرة الأولى التي يمكن أن يشارك فيها" مسرح روسيا البيضاء الحر" في حدث كبير كهذا. لم نخضع للرقابة، في الواقع انها مرحلة جديدة من الحياة السياسية لربما، قد يكون من السابق لأوانه قول ذلك. انا شخصياً لا أريد تكوين عائلة هنا (...) لأنه لغاية الآن، مجتمعنا ليس الأكثر تقدمية. ياله من أمر محزن، لكنني أعمل على تغيير ذلك! "، يقول كيريل كالابانيكو، ممثل وصحفي.
فاليري غوريا بمشاركة رجاء التميمي