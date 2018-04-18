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العراق

السجن المؤبد لسيدة فرنسية بتهمة انتمائها لتنظيم "داعش"

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السجن المؤبد لسيدة فرنسية بتهمة انتمائها لتنظيم "داعش"

السجن المؤبد لسيدة فرنسية بتهمة انتمائها لتنظيم "داعش"
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قالت وكالة الفرانس برس يوم الأربعاء إن محكمة عراقية قضت بالسجن المؤبد بحق سيدة فرنسية تدعى جميلة بوطوطعو، بتهمة إنتمائها إلى تنظيم مايسمى "الدولة الإسلامية".

بوطوطعو، وهي من أصول جزائرية وتبلغ من العمر 29 عاماً، قالت أثناء التحقيق أنه تم إجبارها على دخول تنظيم "داعش" من قبل زوجها، حيث أقنعها بالسفر معه بصحبة أطفالها في رحلة سياحية إلى تركيا ومن ثم تلقى زوجها اتصالا من رجل قام بتهريبهم جميعاً إلى العراق عبر سوريا، وادعت أنها علمت حينها بانضمام زوجها إلى صفوف ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

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وحسب تقارير لأجهزة المخابرات الفرنسية في عام 2017، غادر فرنسا حوالي 2000 شخص إلى العراق وسوريا لينضم لتنظيم "داعش" حيث قاتل منهم بصفوف التنظيم حوالي 700 مواطنا فرنسيا ومنهم 300 من النساء.

وفي العام 2015، ظهرت فتوى جديدة من قائد تنظيم "داعش" تنص على أنه وفي حال نقص أعداد المقاتلين في المعارك من الممكن تدريب النساء للمشاركة مع أزواجهن في المعارك، ولكن تم تعديل الفتوى عدة مرات بعدها لمنع النساء من الخروج إلى المعارك وذلك تجنباً للفتن.

الوكالات • AFP