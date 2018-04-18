السجن المؤبد لسيدة فرنسية بتهمة انتمائها لتنظيم "داعش"

قالت وكالة الفرانس برس يوم الأربعاء إن محكمة عراقية قضت بالسجن المؤبد بحق سيدة فرنسية تدعى جميلة بوطوطعو، بتهمة إنتمائها إلى تنظيم مايسمى "الدولة الإسلامية".
بوطوطعو، وهي من أصول جزائرية وتبلغ من العمر 29 عاماً، قالت أثناء التحقيق أنه تم إجبارها على دخول تنظيم "داعش" من قبل زوجها، حيث أقنعها بالسفر معه بصحبة أطفالها في رحلة سياحية إلى تركيا ومن ثم تلقى زوجها اتصالا من رجل قام بتهريبهم جميعاً إلى العراق عبر سوريا، وادعت أنها علمت حينها بانضمام زوجها إلى صفوف ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام".