مسرحٌ ألماني يشجع جمهوره على ارتداء الصليب المعقوف

يخضع مسؤولو مسرح ألماني للتحقق على خلفية إعلان منح دخول مجاني لمن يأتي لمشاهدة مسرحية تحمل اسم "أودلف هتلر، كفاحي" وهو يضع صليباً معقوفا.
ويواصل المحققون عملهم للكشف عن ملابسات الإجراء الذي اتخذته إدارة المسرح، والتي اعتبرت أن ما قامت به يندرج في إطار التجربة الاجتماعية.
وقال متحدث من مكتب المدعي العام في مدينة كونستانس الجنوبية: إنه تلقى عددا من الشكاوى بشأن عرض المسرحية، وبموجب القانون الألماني، فإن عرض الرمز الحزب النازي علانية يعدّ أمراً غير قانوني، باستثناءات حالات قليلة للغاية.
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ودافعت إدارة المسرح عن الفكرة قائلة: إنها تهدف إلى إظهار مدى سهولة تعذيب الناس. وأخبرت محطة "دبليو آر آر" الألمانية أن عدد الأشخاص الراغبين في ارتداء الصليب المعقوف للتذاكر المجانية كان مفاجئاً ومثيراً.
وكرد على الانتقادات، أعلنت إدارة المسرح على موقعها على الإنترنت أن أولئك الذين يدفعون ثمن تذكرة سيطلب منهم ارتداء نجمة داوود "كدليل على التضامن مع ضحايا البربرية" النازية.
وكانت إدارة المسرح، أوضحت أن كاتب ومخرج المسرحية جورج تابوري يسعى لتسليط الضوء على السيرة الذاتية لهتلر "ماين كامبف"، والتي ترصد السنوات الأولى من حياة الزعيم النازي.