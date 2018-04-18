قضت محكمة يونانية اليوم الأربعاء بأحقية اللاجئين الجدد في حرية التحرك بكافة أنحاء البلاد أثناء انتظارهم لتقييم طلبات لجوئهم.
محكمة يونانية تقضي بحرية الحركة للاجئين الجدد
محكمة يونانية تقضي بحرية الحركة للاجئين الجدد
ومنعت اليونان اللاجئين الوافدين إلى خمس جزر يونانية من التحرك خارجها أثناء النظر في ملفات لجوئهم وذلك عقب توقيع الاتحاد الأوروبي لاتفاق يقضي بغلق المنافذ البحرية التركية التي عبرها حوالي مليون لاجئ معظمهم قدموا من سوريا إلى أوروبا عام 2015.
وأدى منع اللاجئين من التحرك بحرية في اليونان إلى اكتظاظ المخيمات بالجزر الخمس بأكثر من 15 ألف لاجئ.
وتظاهر اللاجئون في أكثر من مناسبة للمطالبة بحرية التحرك والخروج من المخيمات إلى المدن اليونانية الأخرى.
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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها "لم تجد أي أسباب جدية للصالح العام وسياسات الهجرة لتبرير القيود المفروضة".
وينطبق حكم المحكمة بشكل فوري على اللاجئين الجدد القادمين من تركيا إلى اليونان، إلا أنه يستثني اللاجئين المقيمين بالفعل بالجزر اليونانية الخمس.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد اللاجئين الوافدين إلى أوروبا منذ ذلك التاريخ، إلا أن التقديرات تشير لارتفاع المهاجرين غير الشرعيين القادمين لليونان بنسبة 27% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.