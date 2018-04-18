عاد المئات من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم، بعد سنوات أمضوها بعيداً عن قراهم ومدنهم التي غادروها جراء الحرب الأهلية التي تشهدها سوريا منذ أكثر من سبع سنوات.
شاهد: مئات اللاجئين السوريين يغادرون لبنان ويعودون إلى وطنهم
شاهد: مئات اللاجئين السوريين يغادرون لبنان ويعودون إلى وطنهم
وقالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية: إن 499 لاجئًا سوريا قد آثروا العودة إلى بلدتهم بيت جن جنوب غرب سوريا، بالقرب من الحدود اللبنانية.
يذكر أن مسؤولين لبنانيين كبار كانوا أعلنوا في مناسبات عديدة تذمّرهم من استمرار وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وعن رغبتهم في إرجاعهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك ما يقرب من مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إنهم لا يشجعون عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الوقت الراهن، بالنظر إلى عدم توفر مقومات الأمان وصعوبة الحصول على مأوى.