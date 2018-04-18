بنزيمة يرفض اداء النشيد الوطني الفرنسي لدعوته "للحرب"

"لآنه يدعو للحرب وهذا ما لا أحبه" هكذا برر نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة رفضه الدائم آداء "لامرسييز" وهو النشيد الوطني الفرنسي، قبل المباريات التي كان يشارك فيها مع المنتخب الوطني. وقد جاء ذلك في حديث خاص لصحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء.
بنزيمة الذي هو مهاجم فريق ريال مدريد، ولد في مدينة ليون من أبوين جزائريين. بعمر السابعة عشر عاماً بدأ المشاركة في المباريات ضمن فريق المنتخب الوطني وذلك حتى تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، عندما أقصاه مدرب المنتخب ديدييه ديشان.
بقميص المنتخب الوطني شارك كريم بنزيمة في مباريات كأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012، كما في نهائيات كأس العالم 2010 و2014.
بعد تورطه في قضية ابتزاز زميله في الفريق ماتيو فالبوينا، أوقفه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن اللعب. ويقول عن ذلك "عوملت بطريقة غير عادلة. وإن كانت فرنسا بحاجة لي، فهم يعرفون أين يجدونني".
بنزيمة يعيش فترة صعبة
وفي حديث آخر مشابه مع النسخة الاسبانية لمجلة "فانيتي فير"، نشر الثلاثاء، أشار بنزيمة الى انه لم يتحدث مع المدرب ديشان منذ فترة طويلة.
بنزيمة يعيش فترة صعبة حتى مع ريال مدريد، فمدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان لم يختره في المباراتين ضد اتليتيكو مدريد في الدوري الاسباني ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وذلك بسبب عدم تسجيله أكثر من خمسة أهداف في 26 مباراة في الدوري الاسباني لهذا الموسم. "المدافع يجب أن يسجل أهدافاً وهو أيضاً" هذا ما أضافه زيدان.