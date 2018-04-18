هجوم لأسماك القرش يتسبب بإلغاء مسابقات ركوب الأمواج بأستراليا

تسبب هجومين متعاقبين لأسماك القرش بإيقاف نشاطات دوري "مارغريت ريفر" العالمي لرياضة ركوب الأمواج الذي يقام في أستراليا، حسب ما صرح به منظمو الحدث.

وذكر مسؤولون من الاتحاد العالمي لركوب الأمواج أن جثث الحيتان الميتة في المنطقة تقوم بجذب أسماك القرش وتجعلها أكثر عدوانية، مما يزيد من احتمال وقوع مزيد من الهجمات على الرياضيين.

وجاء في تغريدة للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تم إلغاء مارغريت ريفر بسبب وجود أسماك القرش".