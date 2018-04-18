هجوم لأسماك القرش يتسبب بإلغاء مسابقات ركوب الأمواج بأستراليا

تسبب هجومين متعاقبين لأسماك القرش بإيقاف نشاطات دوري "مارغريت ريفر" العالمي لرياضة ركوب الأمواج الذي يقام في أستراليا، حسب ما صرح به منظمو الحدث.
وذكر مسؤولون من الاتحاد العالمي لركوب الأمواج أن جثث الحيتان الميتة في المنطقة تقوم بجذب أسماك القرش وتجعلها أكثر عدوانية، مما يزيد من احتمال وقوع مزيد من الهجمات على الرياضيين.
وجاء في تغريدة للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تم إلغاء مارغريت ريفر بسبب وجود أسماك القرش".
وقالت صوفي غولدشميت الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي لركوب الأمواج في بيان أن "أسماك القرش أصبحت جزءاً من واقع منافسات الاتحاد العالمي ورياضة ركوب الأمواج بشكل عام".
وأضافت: "خطورة الوضع في هذا الموسم قد تجاوزت الحد الأقصى لما هو مقبول".
وتوقفت المنافسة مؤقتا يوم الثلاثاء، لكن المنظمين زادوا عدد المراقبين حفاظاً على سلامة راكبي الأمواج.
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وفي عام 2015 تعرض ميك فانينغ، وهو أحد رواد ركوب الأمواج في أستراليا، إلى هجوم من قبل سمكة قرش، أثناء بطولة نظمها الاتحاد العالمي لركوب الأمواج في خليج جيفري في جنوب أفريقيا، لكنه استطاع الهرب عن طريق ركل السمكة وضربها بيديه.
وتمت إضافة رياضة ركوب الأمواج إلى البرنامج الأولمبي لألعاب طوكيو في عام 2020.