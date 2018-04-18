شاهد: البابا يتحدث عن طفلين مصابين بمرض خطير
في ختام لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، عاد البابا فرنسيس وتحدّث مجدداً عن قضيتي الفرنسي فنسنت لامبرت والطفل الإنجليزي إيلفي، المصابان بمرض خطير ويخضعان لرعاية طبية مشددة.
وقال البابا : "أود لفت الانتباه مرة أخرى إلى إيلفي وفنسنت، وأود أن أؤكد مجددا وبقوة أن سيد الحياة الوحيد، من بدايتها إلى نهايتها الطبيعية، هو الله"، مضيفاً: "من واجبنا نحن أن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على الحياة".
يذكر أن البابا فرنسيس دعا مطلع الشهر الجاري الى "الاصغاء لآلام والدي الطفل الإنجليزي الصغير إيلفي إيفانز، الذي يريد الأطباء إزالة الجهاز الذي يبقيه على قيد الحياة".