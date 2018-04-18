دولتان عربيتان ضمن الدول المعفاة من تأشيرة دخول "هاواي الشرق"

وصل عدد الدول التي لا يحتاج مواطنوها تأشيرة لدخول جزيرة هاينان الصينية إلى 59 دولة، وذلك بعد أن قامت حكومة دولة الصين مؤخراُ بإضافة 33 دولة إلى تلك القائمة، في خطوة لجذب المزيد من السياح إلى الجزيرة التي تبلغ مساحتها مساحة بلجيكا.
ونقلت وكالات محلية عن إدارة الهجرة في الصين أن مواطني تلك الدول سيتمكنون من الدخول والبقاء على الجزيرة لمدة 30 يوماً بدون الحاجة لاستصدار تأشيرة دخول للأفراد و21 يوماً للمجموعات السياحية.
الدول التي تم ضمها للقائمة تتضمن بلدين عربيين هما قطر والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مجموعة بلدان أوروبية وجنوب أمريكية مثل بلجيكا والبرازيل واليونان وبولندا.
جزيرة هاينان تقع جنوب الصين وقد أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة سياحية للسياح الصينيين والأجانب، نظراً لجوها الاستوائي وطبيعتها الجميلة، مما جعل البعض يطلق عليها لقب "هاواي الشرق" أو "هاواي الصينية". وتحاول حكومة الصين دفع عجلة السياحة فيها عن طريق إنشاء وتطوير مرافق الرهان كسباق الخيل وغيرها من رياضات القمار وتوسيع متاجر السوق المعفاة من الضريبة الجمركية فيها.
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ونقلت وكالة بلومبرغ في شباط-فبراير الماضي عن مصادر في الحكومة الصينية توجيهات من إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للعمل على مجموعة من الإصلاحات لدعم وتطوير السياحة في الجزيرة، كتسهيل التأشيرات وتحسين البنى التحتية والسماح بممارسة ألعاب القمار الألكترونية واليانصيب.
وسيتعين على الزوار الراغبين بالخروج من الجزيرة إلى بقية أرجاء الصين الحصول مسبقاً على تأشيرة دخول صينية.
المصدر: بلومبرغ