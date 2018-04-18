روحاني في يوم الجيش: "سلاحنا دفاعي وصواريخنا ليست موجه نحو جيراننا"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن نظام الأسلحة الذي تطوره طهران ووظيفة الجيش تتعلق بالردع والدفاع ومواجهة أي عدوان خارجي على إيران في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية، بقوله "وظيفة الجيش الايراني ردعية للحفاظ على استقلال ووحدة البلاد وجيشنا جاهز دائماً وهو ذراع قوي في وجه مؤامرات الأعداء".

واتهم روحاني في الخطاب الذي ألقاه الأربعاء بمناسبة عيد الجيش بعض القوى الخارجية باستغلال المجموعات الإرهابية لخدمة مصالحها وقال " بعض القوى الأجنبية تتواجد في المنطقة بشكل غير قانوني وتخرق القانون الدولي بما في ذلك لوائح الأمم المتحدة".