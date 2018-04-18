تستعد أول دار عرض سينمائية في المملكة العربية السعودية فتح أبوابها الأربعاء بعد ان قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفح الحظر المفروض منذ 35 عاما في المملكة المحافظة.
يوم تاريخي في السعودية.. فيلم "بلاك بنتر" يفتتح أول دار عرض سينمائي بعد حظر 35 عاماً
يوم تاريخي في السعودية.. فيلم "بلاك بنتر" يفتتح أول دار عرض سينمائي بعد حظر 35 عاماً
ويشاهد محبو الأفلام السينمائية الأميركية فيلم "بلاك بنتر" كأول فيلم تعرضه شركة "شبكة الأفلام الأميركية" "إيه إم سي" بحسب رئيسها التفيذي أدام أرون.
الشركة الأميركية كان لها الأولوية والأسبقية في شراكة حصرية مع الهيئة العامة للترفيه السعودية المعنية بتطوير وتنمية الاستثمار في القطاع الترفيهي، على افتتاح دور عرض سينمائية حديثة بمواصفات عالمية، حيث تعد السعودية سوقا كبيرا وهو ما يفتح اقتصادها في مناحي مختلفة، ورصدت السعودية 64 مليار دولار لتنمية قطاع الترفيه للسنوات العشر المقبلة وفقا لرؤية ولي العهد السعودي 2030.
لا فصل بين الجنسين في المسارح ودور السينما في السعودية
دار العرض الاولى تفتتح اليوم الأربعاء في حي الملك عبدالله المالي بالعاصمة الرياض، وقد كشف ادام أرون عن طبيعة المسرح ووصفها بقاعة احتفالات سيمفونية مستقلة، ووصف السينما بأنها أجمل دار عرض أفلام بالعالم، ولها مخرج دراماتيكي وجمال آخاذ من الداخل، حيث شيدت حماماتها ومراحيضها من الرخام.
وتتوقع ان تفتتح شركة "إيه إم سي" الأميركية للمسارح ما يقرب من 40 مسرحا ودار عرض في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، و100 سينما إضافية في 25 مدينة أخرى مع حلول العام 2030، وهو يشكل قرابة 50% من السوق السعودي في صناعة الأفلام والمسارح
كما اعلنت شركة "إيبك" التي تعمل في قطاع الترفيه والسينما في أوروبا، نيتها فتح دور عرض افلام في السعودية.