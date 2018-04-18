بعد 35 عاماً من الانتظار.. أول عرض سينمائي بالسعودية

انطلق بالمملكة العربية السعودية مساء الأربعاء أول العروض السينمائية بعد 35 عاماً من الحظر بإقامة العرض الخاص للفيلم الأميركي "الفهد الأسود" بأول دار عرض تُفتتح بالعاصمة الرياض.
وحضر العرض الخاص الضيوف من النساء والرجال معاً، على غير الفصل المعتاد بين النساء والرجال بالأماكن العامة بالسعودية،
ووصفت الحكومة السعودية العرض "بالأول لفيلم تجاري بالمملكة منذ 35 عاماً"، ومن المقرر أن تتاح تذاكر العروض العامة بدءاً من يوم الخميس.
وقال وزير الثقافة السعودي عواد العواد من داخل صالة العرض إن افتتاح دار السينما بعد 35 عاماً من الحظر يمثل عهداً جديداً بالبلاد.
وأضاف: "نسعى للتأكد من عرض أفلام تتماشى مع ثقافتنا وتحترم قيمنا في نفس الوقت الذي نريد أن نقدم للجماهير عروضاً جميلة ونريدهم أن يستمتعوا بمشاهدة أفلامهم الخاصة. الأمر يتعلق بكيفية تحقيقنا لهذا التوازن في نهاية المطاف".
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وتعالى تصفيق الحضور بالقاعة فور بدء عرض الفيلم، كما استمتع الجميع بالمشاهدة أثناء تناول الفشار، وهو الوجبة الأكثر شعبية بين رواد دور السينما حول العالم.
وكانت السلطات السعودية قد حظرت إقامة دور السينما منذ ثمانينيات القرن الماضي إبان ما وصف بحملة دينية محافظة عصفت بالمملكة آنذاك.
إلا أن الحدث يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التحررية التي تسعى السعودية لتبنيها مؤخراً تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتقول الحكومة السعودية إن بناء دور السينما من شأنه أن يعود يجلب حوالي 90 مليون ريال لاقتصاد المملكة، كما سيخلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.
المصدر: أسوشييتد برس