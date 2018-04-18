ممثلة إباحية تكشف عن تلقيها تهديدات بشأن علاقتها المزمعة بترامب

قالت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز، التي أثارت قضية فضيحة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها حددت في صورة تقريبية ملامح الرجل الذي تعرض لها وهددها في العام 2011 في مرأب للسيارات.
وأوضحت دانييلز في برنامج "ذا فيو" الذي تبثه شبكة أيه بي سي الأمريكية أنها قررت الخروج عن صمتها والحديث عن كل تفاصيل علاقتها الجنسية مع دونالد ترامب لأنها تعبت من التهديد.
وأضافت الممثلة الأمريكية أنه في العام 2011 تعرضت لتهديد من رجل في مرأب للسيارات بلاس فيغاس. وشرحت المتحدثة انها كانت متوجهة إلى قاعة الرياضة وكانت برفقة مع ابنتها.
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ووصفت دانييلز الرجل الذي هددها بالوسامة وقالت انه طلب منها نسيان القصة والابتعاد عن دونالد ترامب.
وكان محامي الممثلة الإباحية قد عرض مكافأة مالية تبلغ 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن الرجل الذي قالت دانييلز أنه هددها.
من جهته اعترف مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي بأنه دفع مبلغ 130 ألف دولار عام 2016.
سترومي دانييلز ظهرت في البرنامج التلفزيوني بعد يوم واحد فقط من جلسة محكمة حول القضية يسعى من خلالها المحامي كوهين إلى الحد من سلطة الادعاء للاطلاع على وثائق خاصة بالقضية.
ومنذ بداية هذه القضية، ينفي ترامب أنه كان على علاقة جنسية مع دانييلز.