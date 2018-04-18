ممثلة إباحية تكشف عن تلقيها تهديدات بشأن علاقتها المزمعة بترامب

قالت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ستورمي دانييلز، التي أثارت قضية فضيحة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها حددت في صورة تقريبية ملامح الرجل الذي تعرض لها وهددها في العام 2011 في مرأب للسيارات.

وأوضحت دانييلز في برنامج "ذا فيو" الذي تبثه شبكة أيه بي سي الأمريكية أنها قررت الخروج عن صمتها والحديث عن كل تفاصيل علاقتها الجنسية مع دونالد ترامب لأنها تعبت من التهديد.