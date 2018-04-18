هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عبر موقع تويتر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل وهي الذكرى المعروفة "بالنكبة" لدى الشعب الفلسطيني.
ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا بإسرائيل إلى القدس الشهر المقبل
ترامب: نتطلع لنقل سفارتنا بإسرائيل إلى القدس الشهر المقبل
وانتهز ترامب الفرصة للتشديد على تطلعه لنقل السفارة الأميركية من العاصمة الإسرائيلية تل أبيب إلى القدس الشهر المقبل.
وواجه ترامب موجة عنيفة من الغضب والانتقادات الدولية إثر اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر-كانون الأول من العام الماضي.
وأكد ترامب لاحقاً خطط الولايات المتحدة لنقل سفارتها إلى القدس بشهر مايو-أيار القادم.
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ولا تعترف أغلب الدول بسيادة إسرائيل على القدس وتقيم سفاراتها لديها في منطقة تل أبيب.
ووصف ترامب في تغريدته ذكرى قيام إسرائيل "بالاستقلال العظيم"، مضيفاً أن إسرائيل تشكل الصديق الأقرب لبلاده بين دول العالم أجمع.