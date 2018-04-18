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شاهد: صورٌ من داخل طائرة أمريكية أثناء هبوطها اضطرارياً في فيلادلفيا

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شاهد: صورٌ من داخل طائرة أمريكية أثناء هبوطها اضطرارياً في فيلادلفيا

مارتي مارتينيز/أسوشييتد برس
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مارتي مارتينيز/أسوشييتد برس
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وثّق مسافرٌ كان على متن طائرة لشركة طيران ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية اللحظات التي عاشها ركّاب الطائرة عقب دوي انفجار أعقبه هبوطٌ اضطراري في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء.

وقام مارتي مارتينيز المتخصص في التسويق الرقمي والبالغ من العمر 29 عاماً، والذي كان على متن الطائرة متوجهاً إلى دلاس، ببث ما جرى في الطائرة على "فيسبوك لايف" على هاتفه المحمول وذلك بعدما سمع ما وصفه بـ "انفجار" وبعد أن تدلّت أقنعة الأكسجين.

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وكانت شركة طيران ساوث وست إيرلاينز ومسؤولون أمريكيون قالوا إن طائرة تابعة للشركة هبطت اضطراريا في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا أثناء توجهها إلى دالاس وعلى متنها 148 شخصا وذلك بسبب تعطل أحد محركاتها وإن هذا تسبب في وفاة راكب.

وقالت الهيئة القومية لسلامة النقل إن هذه على الأرجح أول حالة يتوفى فيها راكب في حادث تتعرض له طائرة تجارية أمريكية منذ عام 2009.

ومن ناحيتها، أوضحت إدارة الطيران الاتحادية إنه تم تحويل مسار الرحلة 1380 التي كانت قادمة من نيويورك إلى فيلادلفيا بعد أن أبلغ أفراد الطاقم عن حدوث أضرار بأحد محركاتها وهيكلها الخارجي ونافذة واحدة على الأقل.