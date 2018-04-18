شاهد: صورٌ من داخل طائرة أمريكية أثناء هبوطها اضطرارياً في فيلادلفيا

وثّق مسافرٌ كان على متن طائرة لشركة طيران ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية اللحظات التي عاشها ركّاب الطائرة عقب دوي انفجار أعقبه هبوطٌ اضطراري في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء.
وقام مارتي مارتينيز المتخصص في التسويق الرقمي والبالغ من العمر 29 عاماً، والذي كان على متن الطائرة متوجهاً إلى دلاس، ببث ما جرى في الطائرة على "فيسبوك لايف" على هاتفه المحمول وذلك بعدما سمع ما وصفه بـ "انفجار" وبعد أن تدلّت أقنعة الأكسجين.
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طائرة أمريكية تهبط إضرارياً في بالم بيتش بسبب عطل فني
وكانت شركة طيران ساوث وست إيرلاينز ومسؤولون أمريكيون قالوا إن طائرة تابعة للشركة هبطت اضطراريا في مطار فيلادلفيا الدولي بولاية بنسلفانيا أثناء توجهها إلى دالاس وعلى متنها 148 شخصا وذلك بسبب تعطل أحد محركاتها وإن هذا تسبب في وفاة راكب.