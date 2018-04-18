شاهد: افتتاح حديقة عالم الديناصورات الجوارسي في باريس
سيكون بإمكان محبي زواحف ماقبل التاريخ مقابلة كائناتهم المحبوبة بالحجم الحقيقي والوقوف أمامها وجهاً لوجه في معرض "العالم الجوارسي" في العاصمة الفرنسية باريس.
المعرض تم افتتاحه يوم السبت الماضي ويتضمن مجموعة من دمى متحركة عملاقة بهيئة وحجم مطابقين لأنواع مختلفة من الديناصورات التي ظهرت في فيلم "العالم الجوارسي" الشهير، مثل التي ركس والفيلوسيرابتور.
ويستطيع زوار المعرض رؤية تلك الديناصورات، خلال جولتهم سيرا داخل الغابة الكثيفة والمظلمة، وسماع أصواتها المخيفة.
وسيستمر المعرض حتى الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.