ثلثهم سوريون: أوروبا تمنح حق اللجوء لأكثر من نصف مليون شخص

أشار مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى "يوروستات" إلى أن الاتحاد منح اللجوء لأكثر من نصف مليون لاجئ خلال عام 2017.

ويقل هذا العدد بنحو الربع عن عدد الذين حصلوا على حق اللجوء في عام 2016، ويأتي بعدما أثّرت موجة تدفق اللاجئين في 2015 على نظام اللجوء في الاتحاد وتسببت في خلافات سياسية بشأن كيفية التعامل مع هذه الأزمة.

وبحسب إحصاءات يوروستات، فقد تصدر السوريون قائمة الحاصلين على اللجوء في عام 2017 بنسبة الثلث تقريباً وتلاهم في القائمة اللاجئون من أفغانستان ثم من العراق.

وعلى أساس فردي، كان أكبر عدد من حالات اللجوء سجلت العام الماضي في ألمانيا تليها النمسا والسويد بينما تذيلت القائمة دول سلوفاكيا والتشيك وبولندا.

وكان مواطنو سوريا وإريتريا الأرجح للحصول على حق اللجوء العام 2017 إذ قوبلت تسع من كل عشر حالات من هاتين الدولتين بالموافقة على حق اللجوء بينما كانت فرص المهاجرين من ألبانيا وكوسوفو هي الأضعف.

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وحسب البيانات فقد منحت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) وضعية حماية لـ 538000 طالب لجوء خلال العام 2017، ونصيب ألمانيا وحدها تجاوز الـ 60% منهم.

وظلت أكبر نسبة من مستفيدي الحماية واللجوء في الاتحاد الأوروبي العام الفائت هي حصة مواطني سوريا بتعداد مقداره 175800 أي نحو 33٪ من العدد الإجمالي للأشخاص الذين منحوا هذا الحق في دول الاتحاد، وجاء في المرتبة الثانية طالبو اللجوء من أفغانستان 100700 (19٪) ثم من العراق 64300 (12٪).